В Горбачёв-фонде опровергли слова экс-президента о выходных в России
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- РИА Новости
По словам Палажченко, он говорил с Горбачёвым, который утверждает, что не давал комментариев СМИ и не высказывался по данному поводу.
«Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума», — привёл он слова бывшего президента в разговоре с РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщило, что Горбачёв высказался о длинных выходных в России в период новогодних и майских праздников.
Как отметило агентство, бывший советский лидер уточнил, что выходные следует распределять более равномерно.