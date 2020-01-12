В Горбачёв-фонде опровергли слова экс-президента о выходных в России

Руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко опроверг сообщения о том, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв выступил за отмену длинных выходных в России, потому что «народ в эти дни просто бездельничает».

По словам Палажченко, он говорил с Горбачёвым, который утверждает, что не давал комментариев СМИ и не высказывался по данному поводу.

«Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума», — привёл он слова бывшего президента в разговоре с РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщило, что Горбачёв высказался о длинных выходных в России в период новогодних и майских праздников.

Как отметило агентство, бывший советский лидер уточнил, что выходные следует распределять более равномерно.