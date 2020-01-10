Генерал ВС Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор условно отстранённому от должности замначальника Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил генерал-лейтенанту Сергею Чваркову по делу о мошенничестве.

Как передаёт Интерфакс, его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК.

«Назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Назначенное наказание считать условным», — говорится в приговоре.

Уголовное дело было возбуждено весной 2018 года. По версии следствия, Чварков похитил 4,3 млн рублей, выделенных на зарплаты гражданским сотрудникам академии Генштаба, при реализации госконтракта с АО «НПО РусБИТех».

Военнослужащий не признал вину, защита настаивала на оправдательном приговоре.

В начале августа Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров управления «М» ФСБ по делу об особо крупном мошенничестве.