В Удмуртии завели дело после избиения инспектора ГИБДД

В Удмуртии завели уголовное дело после применения насилия в отношении инспектора ГИБДД, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.

Инцидент произошёл 3 января возле дома полицейского.

Следователи расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти») и устанавливают все обстоятельства преступления.

Обвиняемый заключён под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным ведомства, 31-летний житель региона в состоянии алкогольного опьянения нанёс инспектору ГИБДД телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью, из-за эвакуации автомобиля на штрафстоянку.

Ранее kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Ярославской области сообщал, что в Тутаеве завели уголовное дело по факту избиения подростка.