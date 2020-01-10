В Удмуртии завели дело после избиения инспектора ГИБДД
- РИА Новости
Инцидент произошёл 3 января возле дома полицейского.
Следователи расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти») и устанавливают все обстоятельства преступления.
Обвиняемый заключён под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
По данным ведомства, 31-летний житель региона в состоянии алкогольного опьянения нанёс инспектору ГИБДД телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью, из-за эвакуации автомобиля на штрафстоянку.
Ранее kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Ярославской области сообщал, что в Тутаеве завели уголовное дело по факту избиения подростка.