В Удмуртии организовали проверку после смерти 70-летнего мужчины в бассейне

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Воткинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Удмуртии проводит доследственную проверку после смерти 70-летнего мужчины во время тренировки в бассейне.
В Удмуртии организовали проверку после смерти 70-летнего мужчины в бассейне
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, 8 января около 12:00 мужчине стало плохо в воде. Его извлекли и оказали неотложную помощь.

На место приехала и бригада скорой помощи, но мужчина скончался.

Предварительная причина смерти — утопление. Точная причина будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей и персонал муниципального бассейна.

Ранее kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России сообщал, что во Владимирской области организовали проверку по факту смерти многодетной матери.

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