В Москве более 1,4 тысячи пар планируют заключить брак в «красивые даты» февраля

В столичные ЗАГСы поступило более 1,4 тысячи заявлений на регистрацию брака на красивые даты февраля 2020 года, сообщает сайт «Москва 24».

В этом году наиболее популярными датами для заключения брака стали 2, 20 и 22 февраля.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 2 февраля из-за большого количества желающих будут дополнительно открыты три отдела ЗАГС. По её словам, торжественные регистрации брака также пройдут в 34 отделах 20 февраля.

«Обычно в будни торжественная регистрация проходит только во Дворцах бракосочетания, но мы пошли навстречу молодожёнам и решили открыть больше площадок. На 20 февраля 2020 года подали уже свыше 800 заявлений — это равноценно количеству браков в выходной день летом», — отметила Ракова.

По данным портала мэра и правительства Москвы, самым популярным стал Грибоедовский ЗАГС, который, как сообщал ранее телеканал «360», теперь работает круглосуточно по выходным дням.