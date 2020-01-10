Полиция задержала сообщившего о «минировании» ТЦ в Тольятти
- РИА Новости
«Полицейские определили номер, с которого звонил неизвестный. Он принадлежал жителю Автозаводского района — 49-летнему мужчине, который ранее был неоднократно судим», — заявили в ведомстве.
Подозреваемый был задержан и позже сознался в содеянном.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Как ранее сообщала «Газета.Ru», заместитель главы московского департамента образования и науки Антон Молев дал рекомендации родителям школьников и дошкольников по ситуациям с ложным минированием.