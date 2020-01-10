Полиция задержала сообщившего о «минировании» ТЦ в Тольятти

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В Тольятти полиция задержала мужчину, который 28 декабря по телефону сообщил о несуществующей бомбе в торговом центре на улице Юбилейной, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области.
Полиция задержала сообщившего о «минировании» ТЦ в Тольятти
  • РИА Новости

«Полицейские определили номер, с которого звонил неизвестный. Он принадлежал жителю Автозаводского района — 49-летнему мужчине, который ранее был неоднократно судим», — заявили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан и позже сознался в содеянном.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», заместитель главы московского департамента образования и науки Антон Молев дал рекомендации родителям школьников и дошкольников по ситуациям с ложным минированием. 

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