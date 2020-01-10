Полиция Тюмени задержала директора турфирмы, сбежавшую с деньгами клиентов

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Тюменская полиция задержала директора турфирмы «Любава» Светлану Плясунову, которая летом 2019 года сбежала с деньгами туристов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.
Полиция Тюмени задержала директора турфирмы, сбежавшую с деньгами клиентов
  • РИА Новости

По данным ведомства, сумма ущерба составила порядка 4 млн руб., пострадали более 30 человек.

«В результате оперативной работы полицейские задержали 55-летнюю подозреваемую. В отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»), — отметили в пресс-службе.

Руководителю туристической компании грозит наказание до 10 лет заключения.

Как сообщало в июне ФБА «Экономика сегодня», Роскачество дало рекомендации, как не стать жертвой мошенников при покупке тура.

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