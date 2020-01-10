Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании «ЛУКОЙЛ» в Ухте ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике Коми.

«Пенная атака позволила снизить температуру и давление в резервуарах, а также ликвидировать возгорание — в 00:07 мск пожар был ликвидирован», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что из-за высоких температур произошла разгерметизация четырёх емкостей.

В настоящее время проходит проливка территории. Лаборатория Роспотребнадзора не зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) на территории завода.

Ранее спасатели ликвидировали открытое горение на НПЗ «ЛУКОЙЛа» в Ухте.

В Коми начали доследственную проверку по факту пожара на НПЗ, в результате которого пострадал один человек.