Петербург вошёл в тройку самых посещаемых городов России

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Специалисты сервиса «Турстат» провели исследование, согласно которому Петербург стал одним из самых популярных городов в России среди туристов, сообщает kp.ru.
Петербург вошёл в тройку самых посещаемых городов России
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

«В 2019 году Петербург посетили 9,1 млн туристов. При этом турпоток по сравнению с 2018 годом вырос на 7%», — отметили в «Турстате».

Город оказался на втором месте по посещаемости, уступив лишь Москве, которая за минувший год приняла 25 млн гостей.

Ленинградская область также вошла в топ-5 самых посещаемых регионов страны. В 2019 году туда приехали более 5 млн туристов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что специалисты сайта «Турстат» назвали города России, где установлены самые высокие новогодние ёлки.

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