Петербург вошёл в тройку самых посещаемых городов России
- © Zamir Usmanov/Russian Look
- globallookpress.com
«В 2019 году Петербург посетили 9,1 млн туристов. При этом турпоток по сравнению с 2018 годом вырос на 7%», — отметили в «Турстате».
Город оказался на втором месте по посещаемости, уступив лишь Москве, которая за минувший год приняла 25 млн гостей.
Ленинградская область также вошла в топ-5 самых посещаемых регионов страны. В 2019 году туда приехали более 5 млн туристов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что специалисты сайта «Турстат» назвали города России, где установлены самые высокие новогодние ёлки.