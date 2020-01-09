Петербург вошёл в тройку самых посещаемых городов России

Специалисты сервиса «Турстат» провели исследование, согласно которому Петербург стал одним из самых популярных городов в России среди туристов, сообщает kp.ru.

«В 2019 году Петербург посетили 9,1 млн туристов. При этом турпоток по сравнению с 2018 годом вырос на 7%», — отметили в «Турстате».

Город оказался на втором месте по посещаемости, уступив лишь Москве, которая за минувший год приняла 25 млн гостей.

Ленинградская область также вошла в топ-5 самых посещаемых регионов страны. В 2019 году туда приехали более 5 млн туристов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что специалисты сайта «Турстат» назвали города России, где установлены самые высокие новогодние ёлки.