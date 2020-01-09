СК возбудил дело после смерти 43-летней женщины в Омской области
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Как сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, женщина была доставлена в больницу на «скорой помощи» из дома, расположенного в Советском округе Омска.
По предварительным данным, к убийству причастна 15-летняя дочь погибшей и её 18-летний друг.
Подростки задержаны, им предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в попытке убийства 16-летнего сына.