СК возбудил дело после смерти 43-летней женщины в Омской области

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Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту смерти 43-летней женщины в больнице от множественных телесных повреждений.
СК возбудил дело после смерти 43-летней женщины в Омской области
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Как сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, женщина была доставлена в больницу на «скорой помощи» из дома, расположенного в Советском округе Омска.

По предварительным данным, к убийству причастна 15-летняя дочь погибшей и её 18-летний друг.

Подростки задержаны, им предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в попытке убийства 16-летнего сына.

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