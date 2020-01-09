Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Москве

В результате столкновения рейсового автобуса, маршрутного такси и двух легковых автомобилей на востоке Москвы пострадали три человека.

«Сегодня в 07:05 на пересечении ул. Салтыковская и Николая Старостина водитель рейсового автобуса совершил столкновение с маршрутным такси», — цитирует агентство городских новостей «Москва» пресс-службу московского управления ГИБДД.

Отмечается, что после столкновения с маршруткой автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Уточняется, что в результате аварии пострадали три пассажира одной из легковых машин.

1 января при столкновении двух легковых автомобилей на Шипиловской улице на юге Москвы пострадали четыре человека.