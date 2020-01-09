Навальный может стать невыездным из-за неоплаченного долга в размере 3,4 млн рублей

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Согласно данным, опубликованным на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 27 декабря в ведомство поступил исполнительный лист на взыскание с Алексея Навального 3,4 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги».
Навальный может стать невыездным из-за неоплаченного долга в размере 3,4 млн рублей
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

1 октября Коптевский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования ГБУ «Автомобильные дороги» к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля. Ответчиками по иску также проходили Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. Учреждение просило взыскать с ответчиков 11,4 млн рублей. Суд постановил взыскать солидарно 3,4 млн рублей. При этом Албуров был исключен из числа ответчиков.

В исковых требованиях было указано, что учреждение понесло убытки в связи с повреждением имущества и проведением дополнительной уборки. Кроме того, оно предоставило силовикам 30 машин для перекрытия дорог.

В случае, если средства по данному исполнительному листу не будут возмещены, Навальному может быть запрещён выезд из страны до полного погашения долга.

«При неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает 10 тыс. рублей, или исполнительном документе неимущественного характера, выданных на основании судебного акта или являющихся судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», — говорится на сайте ФСПП России.

На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании. По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать в общей сложности несколько миллионов рублей.

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