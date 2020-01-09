Эксперты назвали самые популярные товары среди россиян в начале 2020 года

Аналитики онлайн-магазина Ozon провели исследование, в рамках которого выяснили, какие товары стали самыми популярными среди россиян в первые дни 2020 года.

Как сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу сервиса, в период с 31 декабря по 2 января покупательская активность снизилась, однако уже с 3 января наблюдался рост числа покупок. К 4 января россияне стали заказывать в два раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

Эксперты рассказали, что состав заказов менялся со временем. В первых числах января в основном покупали бытовую химию и товары для детей.

4 января на 40% выросли продажи книг, на 70% — санок и ледянок, а на 85% увеличился объём продаж настольных игр и товаров для творчества.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о результатах исследования, проведённого специалистами интернет-магазина OZON, в котором они оценили спрос россиян на различные категории продуктов к новогоднему столу.