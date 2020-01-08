Участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 40 тысяч человек
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Как напомнила глава ведомства Ирина Фаевская, губернаторская программа стартовала в октябре — её разработали в рамках реализации национального проекта «Демография».
«Для участников проекта организуются бесплатные спортивные, творческие мероприятия, а также туристические экскурсии», — отметил Фаевская.
Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников в беседе с Nation News прокомментировал прогноз Росстата, согласно которому продолжительность жизни россиян будет увеличиваться.