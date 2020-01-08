Участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 40 тысяч человек

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Участниками проекта «Активное долголетие» в Московской области стали более 40 тыс. человек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства социального развития.
Участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 40 тысяч человек
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Как напомнила глава ведомства Ирина Фаевская, губернаторская программа стартовала в октябре — её разработали в рамках реализации национального проекта «Демография».

«Для участников проекта организуются бесплатные спортивные, творческие мероприятия, а также туристические экскурсии», — отметил Фаевская.

Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников в беседе с Nation News прокомментировал прогноз Росстата, согласно которому продолжительность жизни россиян будет увеличиваться.

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