Во Владимирской области проводят проверку по факту смерти многодетной матери

Во Владимирской области организовали проверку по факту смерти многодетной матери, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

40-летняя жительница Юрьева-Польского скончалась 31 декабря в областном роддоме. 27 декабря ей провели плановую операцию — кесарево сечение. Новорождённая здорова, у матери никаких последствий и отклонений не было выявлено.

Как уточнили следователи, у женщины был ряд сопутствующих заболеваний. По предварительным данным, она скончалась из-за остановки сердца.

Проверку проводит и региональный Департамент здравоохранения.

У женщины осталось четверо детей.

В сентябре Newsnn.ru передавало, что в Нижегородской области проверяли сообщения о смерти роженицы.