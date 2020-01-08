Во Владимирской области проводят проверку по факту смерти многодетной матери
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- РИА Новости
40-летняя жительница Юрьева-Польского скончалась 31 декабря в областном роддоме. 27 декабря ей провели плановую операцию — кесарево сечение. Новорождённая здорова, у матери никаких последствий и отклонений не было выявлено.
Как уточнили следователи, у женщины был ряд сопутствующих заболеваний. По предварительным данным, она скончалась из-за остановки сердца.
Проверку проводит и региональный Департамент здравоохранения.
У женщины осталось четверо детей.
В сентябре Newsnn.ru передавало, что в Нижегородской области проверяли сообщения о смерти роженицы.