В Новосибирской области загорелась школа

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В МЧС России заявили, что в Купинском районе Новосибирской области загорелась кровля здания средней школы.
В Новосибирской области загорелась школа
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Площадь пожара в одноэтажном здании средней школы в селе Покровка размером 29 на 40 м составляет 800 кв. м», — сказал собеседник.

Уточняется, что в здании уже горят несущие стены.

В момент возгорания в образовательном учреждении людей не было.

Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.

В августе 2019 года URA.RU передавало о начале доследственной проверки по факту гибели трёх человек при пожаре в Курганской области.

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