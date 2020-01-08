В Новосибирской области загорелась школа
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Площадь пожара в одноэтажном здании средней школы в селе Покровка размером 29 на 40 м составляет 800 кв. м», — сказал собеседник.
Уточняется, что в здании уже горят несущие стены.
В момент возгорания в образовательном учреждении людей не было.
Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.
В августе 2019 года URA.RU передавало о начале доследственной проверки по факту гибели трёх человек при пожаре в Курганской области.