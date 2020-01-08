В Подмосковье изменили порядок предоставления ежемесячной выплаты на первого ребёнка

В Московской области изменили порядок предоставления ежемесячной выплаты на первого ребёнка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

С 1 января 2020 года средства выдаются гражданам России, постоянно проживающим на территории страны, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума — 29 094 рубля.

В 2020 году выплату будут производить в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за деньгами, то есть почти 12,7 тыс. рублей.

Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.