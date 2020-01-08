У станции МЦД Сетунь завершились работы по благоустройству

У станции Сетунь Московских центральных диаметров завершились работы по благоустройству.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В частности, сделаны тротуары с асфальтобетонным и плиточным покрытиями, заменено покрытие проезжей части.

«Территория около станции МЦД-1 Сетунь станет уютной и зелёной: здесь постелили более 50 тыс. квадратных метров газона, а весной высадят порядка 130 деревьев и больше 1500 кустарников», — цитирует пресс-службу департамента капитального ремонта портал мэра и правительства.

Ранее ФАН сообщало, что в московском метро запустили пилотный прокат аудиогидов на трёх языках.