В России утвердили правила маркировки ряда товаров
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- РИА Новости
Речь идёт о товарах лёгкой промышленности, шинах, покрышках, фототоварах и парфюмерной продукции.
Из постановления следует, что с 1 декабря 2019 года они подлежат обязательной цифровой маркировке.
Кроме того, правительство утвердило правила доступа к данным системы мониторинга, список сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.
Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение штрафовать производителей за недостоверную информацию о соответствии продукции ГОСТу.