В России утвердили правила маркировки ряда товаров

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Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Речь идёт о товарах лёгкой промышленности, шинах, покрышках, фототоварах и парфюмерной продукции.

Из постановления следует, что с 1 декабря 2019 года они подлежат обязательной цифровой маркировке.

Кроме того, правительство утвердило правила доступа к данным системы мониторинга, список сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение штрафовать производителей за недостоверную информацию о соответствии продукции ГОСТу.

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