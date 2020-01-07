Следователи проверят работу органов опеки после гибели детей в результате пожара в Ярославской области

Следователи проверят работу органов опеки после гибели трёх детей в результате пожара в Ярославской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Сотрудники ведомства намерены дать уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор над условиями жизни несовершеннолетних.

Они также оценят работу служб, в чьём ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело из-за гибели трёх детей при пожаре под Ярославлем.

В 2019 году портал Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.