Источник: в Подмосковье четыре человека погибли в результате пожара

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Четыре человека погибли в результате возгорания бытовок на территории дачного товарищества в Раменском районе Московской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Источник: в Подмосковье четыре человека погибли в результате пожара
  • РИА Новости

«В деревне Нестерово в результате пожара в строительных бытовках погибли четыре человека», — заявил источник.

По его словам, погибшие, предположительно, являются выходцами из Средней Азии.

Общая площадь возгорания составила около 200 кв. м.

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