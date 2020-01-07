Источник: в Подмосковье четыре человека погибли в результате пожара
Четыре человека погибли в результате возгорания бытовок на территории дачного товарищества в Раменском районе Московской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
- РИА Новости
«В деревне Нестерово в результате пожара в строительных бытовках погибли четыре человека», — заявил источник.
По его словам, погибшие, предположительно, являются выходцами из Средней Азии.
Общая площадь возгорания составила около 200 кв. м.
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