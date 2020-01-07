Источник: в Подмосковье четыре человека погибли в результате пожара

Четыре человека погибли в результате возгорания бытовок на территории дачного товарищества в Раменском районе Московской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

РИА Новости

«В деревне Нестерово в результате пожара в строительных бытовках погибли четыре человека», — заявил источник. По его словам, погибшие, предположительно, являются выходцами из Средней Азии. Общая площадь возгорания составила около 200 кв. м.