В Сочи рассказали о новой программе для оценки мастерства вождения

В Сочи разработали новую программу автоматической оценки техники вождения, сообщает «Российская газета».

Как отметил шеф-инструктор Денис Малеванный, с помощью встроенных датчиков программа определяет действия водителя: точки и быстроту торможения, прохождение поворотов, работу рулём и др.

«Драйв-эксперт» изучает три показателя: безопасность, стиль (техника) вождения и скорость. За каждый максимальный балл — 10. Оценку ставит автоматика, поэтому она объективна», — уточнил он.

Программу с функцией обучения можно установить на смартфон. В её испытании участвовали около тысячи человек.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права.