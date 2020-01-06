В Сочи рассказали о новой программе для оценки мастерства вождения

Короткая ссылка
В Сочи разработали новую программу автоматической оценки техники вождения, сообщает «Российская газета».
В Сочи рассказали о новой программе для оценки мастерства вождения
  • Pixabay

Как отметил шеф-инструктор Денис Малеванный, с помощью встроенных датчиков программа определяет действия водителя: точки и быстроту торможения, прохождение поворотов, работу рулём и др.

«Драйв-эксперт» изучает три показателя: безопасность, стиль (техника) вождения и скорость. За каждый максимальный балл — 10. Оценку ставит автоматика, поэтому она объективна», — уточнил он.

Программу с функцией обучения можно установить на смартфон. В её испытании участвовали около тысячи человек.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить