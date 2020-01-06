Библиотеки Москвы выдали более 3,8 млн книг по единому читательскому билету

С начала 2019 года столичные библиотеки выдали более 3,8 млн экземпляров книг по единому читательскому билету, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, теперь горожанам не нужно регистрироваться в каждом читальном зале, так как ЕЧБ позволяет брать книги сразу из нескольких библиотек.

«Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городских библиотек», — отметила она.

Как уточняет портал мэра и правительства города, наибольшей популярностью у читателей пользовались отечественная художественная литература и зарубежная фантастика.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», единый читательский билет стали принимать в столичных библиотеках в декабре 2018 года.