Библиотеки Москвы выдали более 3,8 млн книг по единому читательскому билету
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По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, теперь горожанам не нужно регистрироваться в каждом читальном зале, так как ЕЧБ позволяет брать книги сразу из нескольких библиотек.
«Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городских библиотек», — отметила она.
Как уточняет портал мэра и правительства города, наибольшей популярностью у читателей пользовались отечественная художественная литература и зарубежная фантастика.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», единый читательский билет стали принимать в столичных библиотеках в декабре 2018 года.