Библиотеки Москвы выдали более 3,8 млн книг по единому читательскому билету

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С начала 2019 года столичные библиотеки выдали более 3,8 млн экземпляров книг по единому читательскому билету, сообщает «Вечерняя Москва».
Библиотеки Москвы выдали более 3,8 млн книг по единому читательскому билету
  • ©mos.ru

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, теперь горожанам не нужно регистрироваться в каждом читальном зале, так как ЕЧБ позволяет брать книги сразу из нескольких библиотек.

«Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городских библиотек», — отметила она.

Как уточняет портал мэра и правительства города, наибольшей популярностью у читателей пользовались отечественная художественная литература и зарубежная фантастика.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», единый читательский билет стали принимать в столичных библиотеках в декабре 2018 года.

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