Пассажира рейса Екатеринбург — Иркутск оштрафовали за курение на борту

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Полиция привлекла к административной ответственности пассажира рейса Екатеринбург — Иркутск за курение на борту самолёта, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
Пассажира рейса Екатеринбург — Иркутск оштрафовали за курение на борту
  • РИА Новости

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолёта авиарейса сообщением Екатеринбург — Иркутск вызывают наряд полиции. Прибывшим на место происшествия полицейским представители экипажа пояснили, что один из пассажиров во время полёта курил в туалетной комнате», — отметили в ведомстве.

В отношении 36-летнего жителя Уссурийска был составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП России («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН назвал самые распространённые нарушения.

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