В Москве спасатели вытащили из реки пьяного мужчину

Короткая ссылка
В центре столицы сотрудники МЧС извлекли из Москвы-реки мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он находился в воде в пяти метрах от берега в районе Фрунзенской набережной.
В Москве спасатели вытащили из реки пьяного мужчину
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный департамент ГОЧСиПБ.

«В 17.45 сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» подняли из воды на судно на воздушной подушке «Славин» мужчину 1965 года рождения в состоянии алкогольного опьянения», — заявили в департаменте.

Пострадавшего доставили на станцию «Крымский мост» и оказали ему первую медицинскую помощь.

Мужчина был передан бригаде скорой помощи.

В декабре в Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить