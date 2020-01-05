В Москве спасатели вытащили из реки пьяного мужчину
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный департамент ГОЧСиПБ.
«В 17.45 сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» подняли из воды на судно на воздушной подушке «Славин» мужчину 1965 года рождения в состоянии алкогольного опьянения», — заявили в департаменте.
Пострадавшего доставили на станцию «Крымский мост» и оказали ему первую медицинскую помощь.
Мужчина был передан бригаде скорой помощи.
В декабре в Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину.