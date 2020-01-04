Сотрудники метро помогут пассажирам сориентироваться на станциях МЦД в Рождество

Короткая ссылка
Сотрудники Московского метрополитена помогут пассажирам сориентироваться на станциях Московских центральных диаметров в Рождество.
Сотрудники метро помогут пассажирам сориентироваться на станциях МЦД в Рождество
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дежурство будет организовано в утренние и вечерние часы пик на 16 станциях МЦД. Сотрудники расскажут о тарифных зонах, стоимости проезда, способах оплаты, правилах валидации карты «Тройка».

Пассажирам также помогут в составлении маршрута.

Ранее ФАН сообщало о начале строительства пересадки между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить