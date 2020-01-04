Сотрудники метро помогут пассажирам сориентироваться на станциях МЦД в Рождество

Сотрудники Московского метрополитена помогут пассажирам сориентироваться на станциях Московских центральных диаметров в Рождество.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дежурство будет организовано в утренние и вечерние часы пик на 16 станциях МЦД. Сотрудники расскажут о тарифных зонах, стоимости проезда, способах оплаты, правилах валидации карты «Тройка».

Пассажирам также помогут в составлении маршрута.

Ранее ФАН сообщало о начале строительства пересадки между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».