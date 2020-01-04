Эксперт прокомментировал позиции российской морской пехоты в рейтинге The National Interest
- © Игорь Зарембо
- РИА Новости
«Наша морская пехота способна решать очень многие задачи. В основном это охрана своего побережья и высадка морских воздушных десантов туда, куда необходимо», — заявил он.
По его словам, у морской пехоты обширные традиции, а важность таких войск связана с водными границами страны.
Как отметил Блытов, это силы первого удара, поэтому военнослужащие отличаются смелостью и хорошей подготовкой.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил позиции российской морской пехоты в рейтинге The National Interest.