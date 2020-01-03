Названы города России, в которых чаще всего ругаются матом

Чаще всего в России ненормативную лексику используют жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.

Исследование проводилось на основании опроса местного населения. Было предложено ответить на вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых там, где вы живёте, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?».

Согласно опубликованным данным, 18% жителей российских городов с населением более 250 тыс. человек «часто» или «довольно часто» слышат обсценную лексику.

Уточняется, что меньше всего в России ругаются матом в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках.

В 2017 году в Роскомнадзоре призвали интернет-сообщество отказаться от нецензурной лексики.