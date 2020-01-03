Названы города России, в которых чаще всего ругаются матом
- РИА Новости
Исследование проводилось на основании опроса местного населения. Было предложено ответить на вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых там, где вы живёте, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?».
Согласно опубликованным данным, 18% жителей российских городов с населением более 250 тыс. человек «часто» или «довольно часто» слышат обсценную лексику.
Уточняется, что меньше всего в России ругаются матом в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках.
В 2017 году в Роскомнадзоре призвали интернет-сообщество отказаться от нецензурной лексики.