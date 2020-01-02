На ЧФ прошли учения по обезвреживанию подводных диверсантов
- © пресс-службы ЦГЗ Севастополя
Занятия проходили в Крыму и Новороссийске.
Роль диверсантов выполнили водолазные специалисты из отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами. Условного противника обнаружили и условно уничтожили с использованием подводного стрелкового оружия.
Боевые пловцы также провели досмотр акватории на предмет минно-взрывных устройств.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».