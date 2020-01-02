На ЧФ прошли учения по обезвреживанию подводных диверсантов

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На Черноморском флоте прошли учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
На ЧФ прошли учения по обезвреживанию подводных диверсантов
  • © пресс-службы ЦГЗ Севастополя

Занятия проходили в Крыму и Новороссийске.

Роль диверсантов выполнили водолазные специалисты из отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами. Условного противника обнаружили и условно уничтожили с использованием подводного стрелкового оружия.

Боевые пловцы также провели досмотр акватории на предмет минно-взрывных устройств.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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