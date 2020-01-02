На ЧФ прошли учения по обезвреживанию подводных диверсантов

На Черноморском флоте прошли учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

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Занятия проходили в Крыму и Новороссийске. Роль диверсантов выполнили водолазные специалисты из отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами. Условного противника обнаружили и условно уничтожили с использованием подводного стрелкового оружия. Боевые пловцы также провели досмотр акватории на предмет минно-взрывных устройств. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».