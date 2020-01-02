Охрана «Земли леопарда» в Приморье усилена из-за браконьерства

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В нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае в период новогодних праздников перешли на усиленный режим охраны территории из-за прогнозируемого всплеска браконьерства.
Охрана «Земли леопарда» в Приморье усилена из-за браконьерства
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«Защита «Земли леопарда» от браконьеров усилена в новогодние праздники. По многолетней статистике в это время в юго-западной части Приморского края фиксируется рост числа случаев браконьерства», — приводит РИА Новости сообщение нацпарка.

Отмечается, что инспекторы вместе с полицией контролируют государственную трассу, проходящую через нацпарк.

В сентябре сообщалось, что в национальном парке «Земля леопарда» появились на свет два котёнка дальневосточного леопарда.

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