Охрана «Земли леопарда» в Приморье усилена из-за браконьерства

В нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае в период новогодних праздников перешли на усиленный режим охраны территории из-за прогнозируемого всплеска браконьерства.

«Защита «Земли леопарда» от браконьеров усилена в новогодние праздники. По многолетней статистике в это время в юго-западной части Приморского края фиксируется рост числа случаев браконьерства», — приводит РИА Новости сообщение нацпарка.

Отмечается, что инспекторы вместе с полицией контролируют государственную трассу, проходящую через нацпарк.

В сентябре сообщалось, что в национальном парке «Земля леопарда» появились на свет два котёнка дальневосточного леопарда.