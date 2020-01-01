В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин

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С 1 января в Москве повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин
  • РИА Новости

Отмечается, что стоимость эвакуации легковых автомобилей с Нового года подорожала на 200 рублей.

Так, перемещение транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. повысилось до 3400 рублей, категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. — до 5400 рублей, категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с., за исключением грузовых автомобилей, — до 7600 рублей.

Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения теперь составляет 50 600 рублей вместо прежних 49 200 рублей.

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