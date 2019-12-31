Под Оренбургом перекрыли движение на трассе М-5 из-за погоды

В МЧС по Оренбургской области сообщили водителям о перекрытии движения на трассе М-5 из-за неблагоприятных погодных условий.

«В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) на основании приказа Министерства транспорта Оренбургской области с 21:30 местного времени 31 декабря 2019 года прекращено движение для всех типов транспортных средств на участке автодороги федерального значения М-5 км 170 (н.п. Краснощеково) — км 260 (н.п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск, 177—184 км», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также сообщается, что на место выехали сотрудники МЧС, полиции, дорожная служба.

В ноябре трасса Тымовское — Александровск-Сахалинский в Сахалинской области была перекрыта в связи с технической невозможностью обеспечить безопасное движение транспорта в условиях гололёда.