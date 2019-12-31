Эксперт назвал популярные у россиян страны зимнего отдыха

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылёв в беседе с радио Sputnik назвал популярные у россиян страны зимнего отдыха.

«У нас лидирующие направления на новогодние праздники по количеству туристов — Таиланд, Вьетнам, Доминикана, Арабские Эмираты. Европа пользуется популярностью: на горнолыжных курортах — Австрия, Франция, Швейцария — достаточно наших туристов», — заявил он.

По его словам, Германия популярна как экскурсионное направление, познавательный туризм. Но всё-таки во время зимнего отдыха в приоритете у россиян пляжные направления, пояснил эксперт.

Ранее главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в беседе с Nation News рассказал о популярных среди российских туристов странах Африки.