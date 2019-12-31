В Ставропольском крае завели дело по факту обнаружения новорождённого за гаражом
- РИА Новости
Мужчина обратился в правоохранительные органы во вторник, 31 декабря. Ребёнок был завёрнут в постельное бельё и не успел переохладиться. Его передали врачам.
Как оказалось, 35-летняя женщина родила в своей квартире. Не желая воспитывать его, она вынесла младенца на улицу и оставила за гаражами. Против неё завели уголовное дело.
«Сейчас следователь проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — рассказали следователи.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Ростове-на-Дону организовали проверку по факту смерти новорождённого после домашних родов.