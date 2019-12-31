В Ставропольском крае завели дело по факту обнаружения новорождённого за гаражом

Короткая ссылка
Житель Михайловска обнаружил у себя за гаражом новорождённого, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по Ставропольскому краю.
В Ставропольском крае завели дело по факту обнаружения новорождённого за гаражом
  • РИА Новости

Мужчина обратился в правоохранительные органы во вторник, 31 декабря. Ребёнок был завёрнут в постельное бельё и не успел переохладиться. Его передали врачам.

Как оказалось, 35-летняя женщина родила в своей квартире. Не желая воспитывать его, она вынесла младенца на улицу и оставила за гаражами. Против неё завели уголовное дело.

«Сейчас следователь проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — рассказали следователи.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Ростове-на-Дону организовали проверку по факту смерти новорождённого после домашних родов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить