В Хабаровске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода

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В Хабаровске вынесли приговор водителю, который скрылся после того, как насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональную прокуратуру.
В Хабаровске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода
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ДТП произошло в июле 2019 года, когда обвиняемый превысил скорость, потерял контроль над управлением и выехал на обочину.

Пострадавший скончался. Водитель не стал дожидаться полиции и уехал. Суд приговорил его к пяти годам заключения в колонии-поселении. Мужчина также лишён прав на 2,5 года.

Вердикт ещё не вступил в законную силу.

В апреле председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых пострадали или погибли люди.

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