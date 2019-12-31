В Хабаровске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода

В Хабаровске вынесли приговор водителю, который скрылся после того, как насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональную прокуратуру.

ДТП произошло в июле 2019 года, когда обвиняемый превысил скорость, потерял контроль над управлением и выехал на обочину.

Пострадавший скончался. Водитель не стал дожидаться полиции и уехал. Суд приговорил его к пяти годам заключения в колонии-поселении. Мужчина также лишён прав на 2,5 года.

Вердикт ещё не вступил в законную силу.

В апреле председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых пострадали или погибли люди.