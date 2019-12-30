Эксперт рассказал о популярных среди российских туристов странах Африки

Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в беседе с Nation News рассказал о популярных среди российских туристов странах Африки.

«С точки зрения любви к африканским странам, россияне предпочитают Египет, Тунис и Марокко. Если брать европейские предпочтения, то список тот же, но в обратном порядке», — заявил он.

По его словам, в список также можно включить Кению и Танзанию. В первом случае туристов привлекают национальные парки и фотосафари, отметил эксперт.

Что касается Танзании, то в первую очередь Песков отметил остров Занзибар.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила перспективы возобновления авиасообщения с Египтом.