Эксперт рассказал о популярных среди российских туристов странах Африки

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Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в беседе с Nation News рассказал о популярных среди российских туристов странах Африки.
Эксперт рассказал о популярных среди российских туристов странах Африки
  • РИА Новости

«С точки зрения любви к африканским странам, россияне предпочитают Египет, Тунис и Марокко. Если брать европейские предпочтения, то список тот же, но в обратном порядке», — заявил он.

По его словам, в список также можно включить Кению и Танзанию. В первом случае туристов привлекают национальные парки и фотосафари, отметил эксперт.

Что касается Танзании, то в первую очередь Песков отметил остров Занзибар.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила перспективы возобновления авиасообщения с Египтом.

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