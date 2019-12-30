В Свердловской области перед судом предстанут члены банды «чёрных риелторов»

Короткая ссылка
В Свердловской области завершили расследование уголовного дела против семи «чёрных риелторов». Материалы переданы в суд, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых.
В Свердловской области перед судом предстанут члены банды «чёрных риелторов»
  • РИА Новости

По данным следствия, в 2013—2017 годах обвиняемые занимались мошенничеством в сфере недвижимости. Пострадали 20 человек. Ущерб оценивается в 25 млн рублей.

Всех предполагаемых аферистов задержали в мае 2017-го. Одному из участников предъявили обвинение по статье «Вымогательство с применением насилия». Ему грозит лишение свободы до семи лет.

В ходе следствия допрошены более 100 человек. Материалы дела составили 79 томов.

Ранее Nation News сообщал, что в Архангельской области в суд направили дело против «чёрных риелторов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить