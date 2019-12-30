В Свердловской области перед судом предстанут члены банды «чёрных риелторов»

В Свердловской области завершили расследование уголовного дела против семи «чёрных риелторов». Материалы переданы в суд, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых.

По данным следствия, в 2013—2017 годах обвиняемые занимались мошенничеством в сфере недвижимости. Пострадали 20 человек. Ущерб оценивается в 25 млн рублей.

Всех предполагаемых аферистов задержали в мае 2017-го. Одному из участников предъявили обвинение по статье «Вымогательство с применением насилия». Ему грозит лишение свободы до семи лет.

В ходе следствия допрошены более 100 человек. Материалы дела составили 79 томов.

Ранее Nation News сообщал, что в Архангельской области в суд направили дело против «чёрных риелторов».