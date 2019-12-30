В Подмосковье рассказали о реконструкции Лобненского шоссе

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В Московской области рассказали о реконструкции Лобненского шоссе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В Подмосковье рассказали о реконструкции Лобненского шоссе
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Дата завершения реконструкции по контракту определена на IV квартал 2022 года, однако работы планируется выполнить раньше намеченного срока — к концу 2021 года», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

По его словам, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность шоссе, сократить время в пути от Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно.

Проезжую часть намерены расширить от четырёх до семи полос. Протяжённость участка превысит 2,1 км по основному ходу и около 4 км по боковым проездам.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между станцией метро «Марьина Роща» и платформой Шереметьевская.

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