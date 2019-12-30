На курорте «Роза Хутор» ограничили продажи ски-пассов из-за дефицита снега

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На горнолыжном курорте «Роза Хутор» ввели ограничения продажи ски-пассов, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии города Сочи.
На курорте «Роза Хутор» ограничили продажи ски-пассов из-за дефицита снега
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

По данным мэрии, для безопасности туристов с 30 декабря и до улучшения погодных условий ски-пассы будут продаваться только гостям курортных отелей.

Кроме того, каждый вечер на официальном сайте будет публиковаться информация о поступлении в продажу определённого количества однодневных ски-пассов на следующий день.

Представители курорта отметили, что все ограничения будут сняты, как только погодные условия станут более благоприятными и позволят открыть больше трасс для катания.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья задержали открытие сезона из-за погодных условий.

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