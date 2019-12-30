На курорте «Роза Хутор» ограничили продажи ски-пассов из-за дефицита снега
- © Нина Зотина
- РИА Новости
По данным мэрии, для безопасности туристов с 30 декабря и до улучшения погодных условий ски-пассы будут продаваться только гостям курортных отелей.
Кроме того, каждый вечер на официальном сайте будет публиковаться информация о поступлении в продажу определённого количества однодневных ски-пассов на следующий день.
Представители курорта отметили, что все ограничения будут сняты, как только погодные условия станут более благоприятными и позволят открыть больше трасс для катания.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья задержали открытие сезона из-за погодных условий.