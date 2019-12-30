Загрузка номерного фонда Москвы составила 95% в новогодние праздники

Загрузка номерного фонда Москвы оценивается в 95% в новогодние праздники, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

«Среди лидеров стран дальнего зарубежья по числу постояльцев центральных гостиниц Москвы (с 28 декабря 2019 года по 10 января 2020 года) оказались Германия, Китай, Италия и Франция», — заявили в ведомстве.

Среди стран ближнего зарубежья лидирует Белоруссия, среди российских регионов — Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Тульская области, а также Краснодарский край.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила перспективы экотуризма в стране.