Эксперт рассказала о самых популярных среди россиян зарубежных направлениях на Новый год

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Глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина в беседе с «Парламентской газетой» рассказала о самых популярных среди россиян зарубежных направлениях на Новый год.
Эксперт рассказала о самых популярных среди россиян зарубежных направлениях на Новый год
  • Pixabay

«Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Шри-Ланка, Индонезия, индийский курорт Гоа и Малайзия», — заявила она.

Как отметила Сутормина, устойчивый рост показывает китайский остров Хайнань, чему способствует в том числе отмена виз.

Эксперт также напомнила, что с 30 декабря начала работать горячая линия Общественной палаты по защите прав туристов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.

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