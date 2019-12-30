Эксперт рассказала о самых популярных среди россиян зарубежных направлениях на Новый год

Глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина в беседе с «Парламентской газетой» рассказала о самых популярных среди россиян зарубежных направлениях на Новый год.

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«Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Шри-Ланка, Индонезия, индийский курорт Гоа и Малайзия», — заявила она. Как отметила Сутормина, устойчивый рост показывает китайский остров Хайнань, чему способствует в том числе отмена виз. Эксперт также напомнила, что с 30 декабря начала работать горячая линия Общественной палаты по защите прав туристов. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.