В РСТ назвали самое популярное направление на новогодние праздники
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«В этом году туры по России на новогодние праздники демонстрируют рост, 50% поисков туров пришёлся на поиски по России. Лидирует Москва», — сказала она.
Как отметила Маштакова, этому способствуют праздничные украшения и иллюминация, которой оформили столицу.
Второе место по востребованности среди внутренних направлений занимает Сочи.
«Туристов привлекают горнолыжный сервис и побережье», — пояснила эксперт.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.