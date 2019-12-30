В РСТ назвали самое популярное направление на новогодние праздники

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Член Российского союза туриндустрии Ирина Маштакова в беседе с «Парламентской газетой» назвала самое популярное направление на новогодние праздники.
В РСТ назвали самое популярное направление на новогодние праздники
  • © РИА Новости

«В этом году туры по России на новогодние праздники демонстрируют рост, 50% поисков туров пришёлся на поиски по России. Лидирует Москва», — сказала она.

Как отметила Маштакова, этому способствуют праздничные украшения и иллюминация, которой оформили столицу.

Второе место по востребованности среди внутренних направлений занимает Сочи.

«Туристов привлекают горнолыжный сервис и побережье», — пояснила эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.

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