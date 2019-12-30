В крупных промышленных городах появится система мониторинга качества воздуха

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Правительство приняло постановление, согласно которому в 12 крупных промышленных городах будет создана информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт кабмина.
В крупных промышленных городах появится система мониторинга качества воздуха
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

По данным кабмина, проводить мониторинг воздуха планируется в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

«Это необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников», — сообщили в правительстве.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с Nation News оценил список российских городов с самым грязным воздухом.

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