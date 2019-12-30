Найдено тело оставленной на обочине девочки в Кузбассе

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В СУ СК России по Кемеровской области сообщили, что полиция обнаружила тело трёхмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги.
Найдено тело оставленной на обочине девочки в Кузбассе
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Как передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства, полиция обнаружила тело ребёнка в хозяйственной сумке.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Причина смерти ребёнка выясняется специалистами.

По факту оставления трёхмесячного ребёнка на обочине ранее было возбуждено уголовное дело. Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону, 24 декабря в полицию поступило заявление о пропаже 36-летней матери с младенцем. Было установлено, что они уехали из дома на автомобиле.

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