В Оренбургской области завели дело по факту производства нелегального алкоголя

В Оренбургской области сотрудники полиции обнаружили подпольный цех по розливу нелегального алкоголя, сообщает RIA56.

При обыске правоохранители изъяли 1900 бутылок контрафактной водки.

Также полицейские нашли более 1600 ёмкостей со спиртосодержащей жидкостью, рулоны этикеток, устройства для закупорки бутылок и другое оборудование.

В отношении шестерых организаторов цеха возбудили уголовное дело по факту производства нелегального алкоголя.

Шестеро организаторов цеха задержаны. В их отношении возбудили уголовное дело по факту производства нелегального алкоголя.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что эксперты оценили доходы от нелегальной онлайн-продажи алкоголя.