В Оренбургской области завели дело по факту производства нелегального алкоголя
- РИА Новости
При обыске правоохранители изъяли 1900 бутылок контрафактной водки.
Также полицейские нашли более 1600 ёмкостей со спиртосодержащей жидкостью, рулоны этикеток, устройства для закупорки бутылок и другое оборудование.
В отношении шестерых организаторов цеха возбудили уголовное дело по факту производства нелегального алкоголя.
Шестеро организаторов цеха задержаны. В их отношении возбудили уголовное дело по факту производства нелегального алкоголя.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что эксперты оценили доходы от нелегальной онлайн-продажи алкоголя.