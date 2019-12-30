В Оренбургской области завели дело по факту производства нелегального алкоголя

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В Оренбургской области сотрудники полиции обнаружили подпольный цех по розливу нелегального алкоголя, сообщает RIA56.
В Оренбургской области завели дело по факту производства нелегального алкоголя
  • РИА Новости

При обыске правоохранители изъяли 1900 бутылок контрафактной водки.

Также полицейские нашли более 1600 ёмкостей со спиртосодержащей жидкостью, рулоны этикеток, устройства для закупорки бутылок и другое оборудование.

В отношении шестерых организаторов цеха возбудили уголовное дело по факту производства нелегального алкоголя.

Шестеро организаторов цеха задержаны. В их отношении возбудили уголовное дело по факту производства нелегального алкоголя.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что эксперты оценили доходы от нелегальной онлайн-продажи алкоголя.

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