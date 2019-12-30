В Подмосковье проведут проверку после обнаружения на улице раздетого ребёнка

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В Павловском Посаде Московской области проведут проверку после обнаружения на улице раздетого ребёнка, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Подмосковью.
В Подмосковье проведут проверку после обнаружения на улице раздетого ребёнка
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, мальчик был найден под балконом жилого дома на улице Кузьмина, об этом правоохранительным органам сообщил местный житель.

Полицейские доставили малыша в больницу.

По факту произошедшего будет проведена проверка.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с телеканалом «360» рассказала о состоянии новорождённой, которую нашли у лифта в подъезде одного из многоэтажных домов в Мытищах.

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