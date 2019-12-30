В Подмосковье проведут проверку после обнаружения на улице раздетого ребёнка
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- РИА Новости
Как уточнили в ведомстве, мальчик был найден под балконом жилого дома на улице Кузьмина, об этом правоохранительным органам сообщил местный житель.
Полицейские доставили малыша в больницу.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с телеканалом «360» рассказала о состоянии новорождённой, которую нашли у лифта в подъезде одного из многоэтажных домов в Мытищах.