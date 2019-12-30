В Подмосковье в 2019 году закрыли 28 мусорных полигонов

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В Московской области в 2019 году было закрыто 28 мусорных полигонов из 39, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье в 2019 году закрыли 28 мусорных полигонов
  • © РИА Новости

Планируется, что остальные свалки будут закрыты в ближайшие годы, вместо них в регионе запустят современные комплексы по переработке отходов.

«Пока ничего лучше не придумали. Мы видим, что технология востребована. В мире есть много мусоросжигательных заводов. Они для местных жителей безопасны», — отметил председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50» Анатолий Баташев.

В настоящее время в Подмосковье строится несколько таких заводов. Первый планируют сдать в 2021 году.

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