В Подмосковье в 2019 году закрыли 28 мусорных полигонов
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Планируется, что остальные свалки будут закрыты в ближайшие годы, вместо них в регионе запустят современные комплексы по переработке отходов.
«Пока ничего лучше не придумали. Мы видим, что технология востребована. В мире есть много мусоросжигательных заводов. Они для местных жителей безопасны», — отметил председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50» Анатолий Баташев.
В настоящее время в Подмосковье строится несколько таких заводов. Первый планируют сдать в 2021 году.