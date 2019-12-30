В Совфеде предложили упростить требования к семейным детским садам

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой пересмотреть правила создания семейных детских садов, сообщает «Парламентская газета».

По мнению сенатора, развитие такой формы дошкольного образования особенно важно в условиях нехватки мест в детских садах или яслях.

Он уточнил, что основные сложности при открытии семейных детских садов на сегодняшний день связаны с правилами противопожарной безопасности, требованиями СанПиНа и необходимостью получения лицензии на образовательную деятельность.

Кутепов направил письма вице-премьеру Татьяне Голиковой и руководителям профильных ведомств с просьбой изменить несколько нормативных актов, убрав из них некоторые требования к семейным дошкольным группам.

«Поддержка семейных дошкольных групп на региональном уровне одновременно способствует и сохранению трудовой занятости женщин, и повышению мотивации к рождению последующих детей», — подчеркнул сенатор.

В июле в Министерстве просвещения заявляли о намерении открыть на территории России до конца года около ста центров помощи для родителей.