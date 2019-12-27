В «Офицерах России» назвали главные трудности в работе сотрудников МЧС

Член экспертного совета «Офицеров России» Григорий Орлов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал главные трудности в работе сотрудников МЧС.

«Самое сложное — быть готовым пожертвовать своей жизнью ради спасения незнакомых людей», — сказал он.

Он отметил, что во время тушения пожаров работает «на рефлексах», поскольку в противном случае есть риск сделать что-то не так.

По словам Орлова, он пошёл по стопам родных, став спасателем.

«Пожарные и спасатели — это большая семья», — добавил член экспертного совета «Офицеров России».

Ранее, как сообщал kp.ru, подразделения МЧС спасли более 250 тыс. человек за 2019 год.