В «Офицерах России» назвали главные трудности в работе сотрудников МЧС

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Член экспертного совета «Офицеров России» Григорий Орлов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал главные трудности в работе сотрудников МЧС.
В «Офицерах России» назвали главные трудности в работе сотрудников МЧС
  • РИА Новости

«Самое сложное — быть готовым пожертвовать своей жизнью ради спасения незнакомых людей», — сказал он.

Он отметил, что во время тушения пожаров работает «на рефлексах», поскольку в противном случае есть риск сделать что-то не так.

По словам Орлова, он пошёл по стопам родных, став спасателем.

«Пожарные и спасатели — это большая семья», — добавил член экспертного совета «Офицеров России».

Ранее, как сообщал kp.ru, подразделения МЧС спасли более 250 тыс. человек за 2019 год.

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