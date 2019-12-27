Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина

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Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Государственный обвинитель вышел самостоятельно с возвратом дела прокурору, а фактически с возвратом дела на доследование», — приводит РИА Новости слова адвоката Сергея Шостака.

В 2018 году Следственный комитет обвинил в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и его сообщников.

По данным правоохранителей, Лемешевский и глава юридического отдела предприятия Екатерина Аверьянова заключали с председателем адвокатской конторы «Третьяков и партнёры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг.

Общий ущерб от действий злоумышленников за два года составил порядка 330 млн рублей.

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